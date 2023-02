Altweiber in Mönchengladbach Wenn die Jecken die Stadt übernehmen

Die Prinzenpaare und ihr Hofstaat hatten sich schon vor der Übernahme des Giesenkirchener Rathauses in Stimmung gebracht: Auf dem Wingertsplatz in Odenkirchen wurden sie von den Jecken begrüßt, die auf dem Platz eng gedrängt standen. „Endlich können wir wieder feiern“, sagt Dennis Binkers, der bunt geschmückt das närrische Treiben beobachtet. „Die Welt ist so traurig im Moment, da braucht man ab und zu einen Ausgleich“, sagt er. So scheint es hier vielen zu gehen. Die Menschen liegen sich lachend in den Armen, schunkeln und singen sich die Sorgen von der Seele. Da ist die vierjährige Louana noch etwas zurückhaltender. Schüchtern hält sie die Hand ihrer Mutter Angelina. Auf ihr giftgrünes Hexenkostüm ist das Mädchen aber schon mächtig stolz.