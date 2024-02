Neues Sessionsmotto vorgestellt Karnevalisten in Mönchengladbach feiern 2024/2025 die Einheit der Stadt

Der 1. Januar 1975 markiert einen historischen Tag für die Vitusstadt: Das Neugliederungsgesetz des Landes NRW trat in Kraft, Gladbach, Rheydt und Wickrath wurden zusammengelegt. An die Geburtsstunde von Mönchengladbach wollen die Jecken in der Stadt in der kommenden Session erinnern. „Jubel, Trubel, Heiterkeit – 50 Jahre jecke Zeit!“ lautet deswegen das offizielle Motto für die Karnevalisten 2024/2025. Gert Kartheuser, Vorsitzender des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes (MKV), stellte es am Veilchendienstag vor Beginn des großen Zuges beim Empfang im Haus Erholung vor.