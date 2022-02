Brauchtum in Mönchengladbach :  Jecken feiern Karnevalssitzungen unter freiem Himmel

Mönchengladbach Obwohl die Session abgesagt ist, finden an zwei Tagen jeweils vier Sitzungen statt. Organisator ist Gastronom Marc Thönes. Wie es dazu kam und wo es Tickets gibt.

Klingt kompliziert, ist für den Gast aber ganz einfach: Karnevalistische Sitzungen wird es am Samstag, 12. Februar, und am Sonntag, 20. Februar, geben. Veranstaltungsorte sind der Biergarten des Turnerheims Rheydt, der Biergarten des Gasthofs Loers, die Konzertmuschel der Kaiser-Friedrich-Halle und das Karnevalsdorf der Brauerei Jöris. Wer Interesse hat, muss sich also nur für einen der vier Orte entscheiden und sich dann Karten sichern. Diese gehen ab Donnerstag, 3. Februar, 18 Uhr in den Verkauf und sind unter www.ringsitzung-mg.ticket.io zu erwerben. Pro Ticket werden 17,50 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) fällig. Thönes verspricht „ein hochwertiges Programm zu geringem Preis“, das die pro Veranstaltung etwa 200 Gäste erwartet.