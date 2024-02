Kostümideen für jede Wetterlage in Mönchengladbach Jeck bei Regen, Sonne und Kälte

Mönchengladbach · Eisbär, Rapper, Zirkusdirektor: An Karneval kann jeder für ein paar Tage in eine andere Rolle schlüpfen. Erlaubt ist, was gefällt. Weil aber niemand beim Zug gerne friert, oder beim Feiern auf der Sitzung ins Schwitzen kommen möchte, haben unsere Redakteure Kostümideen für jede Wetterlage zusammengestellt.

08.02.2024 , 05:10 Uhr

17 Bilder Diese Karnevalskostüme sind ideal für jede Wetterlage 17 Bilder Foto: Alexander Bos

Bunte Wagen, volle Straßen, jecke Stimmung, wohin das Auge sieht: Der Straßenkarneval ist der Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Das passende Kostüm zu finden, ist dabei nicht einfach. Schließlich spielt das Wetter bei der närrischen Party unter freiem Himmel nicht immer mit. Diese Karnevalskostüme liegen im Trend Session in Mönchengladbach Diese Karnevalskostüme liegen im Trend Welche Verkleidung kann man also anziehen, wenn es zum Karnevalszug regnet? Und was, wenn die Sonne scheint oder man zur Sitzung in die Halle geht? Unsere Redakteure haben sich beim Geschäft Deiters und beim Kostümverleih Hintzen umgesehen und ein paar Ideen gesammelt. Auf unseren Themenseiten bekommen Sie zudem alle Infos zum Karneval in der Region und natürlich zum Karneval in Mönchengladbach. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Karnevalskostüme sind ideal für jede Wetterlage

(mka/albo)