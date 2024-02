Jecker Nachwuchs in Mönchengladbach Kinderprinzenpaar feiert mit kleinen Studenten der Junior-Uni

Was liegt näher für die Junior-Uni an der Richard-Wagner-Straße, als in der karnevalistischen Zeit das Kinderprinzenpaar der Stadt einzuladen – gehören doch Prinz Niklas II. und Prinzessin Hanna I. genau zur Zielgruppe des Gesamtangebots, das sich an vier bis 20 Jahre alte Mönchengladbacher richtet. Ziel der Uni ist, so erklärt Norbert Bienen, einer von drei ehrenamtlichen Geschäftsführern der Uni, die Begeisterung von jungen Menschen für das Forschen und Experimentieren zu wecken. Versteckte Potenziale der Kinder und Jugendlichen sollen entdeckt und besonders junge Leute aus unterschiedlichen sozialen wie auch ethnischen Umgebungen für Naturwissenschaften und Technik begeistert werden. Das Besondere an der Junior-Uni Mönchengladbach sei die Breitenförderung.