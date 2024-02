Brauchtum in Mönchengladbach Käseessen mit der Rheydter Prinzengarde

So ist es bis heute geblieben. Am Nachmittag des Rosenmontags trafen sich Sieger und Besiegte des Rathaussturms zum ersten Mal im Jugendheim am Martinshof in Rheydt-Pongs. Dank der Großzügigkeit der Sieger, so Horst Beines, war ein schwer geschlagener Oberbürgermeister als Gast eingeladen, der erst wenige Stunden zuvor seinen Stadtschlüssel hatte abgeben müssen. Mit Salztränen in den Augen, so Felix Heinrichs, habe er die Einladung angenommen. Schadenfreude bei den Angreifern, den Rheydter Gardisten, dem Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) und natürlich dem Prinzenpaar Jost und Niersia Elke, die so die Herrschaft über die jecke Stadt erhalten haben.