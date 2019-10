Vorstellabend in Mönchengladbach : Job-Börse für Karnevalisten

Mönchengladbach Karneval vor dem 11.11.? Das geht: Beim MKV-Vorstellabend präsentierten sich erfahrene wie junge Künstler den Verantwortlichen aus den Gesellschaften. Sie machten Stimmung mit Büttenreden, Gesang und Tanz.

Eigentlich ist dieser Abend eine Art Job-Börse. Ein Vorstellabend, an dem Karnevalsvereine, die ihre Programmgestaltung für die laufende Session noch nicht abgeschlossen haben, auf Künstler aus dem Bereich Büttenrede, Gesang und Tanz treffen, die wiederum noch Auftritte anbieten können. So geben die Künstler beim 20. MKV-Vorstellabend am vergangenen Freitag in Eicken ihr Bestes, um die anwesenden Präsidenten, Vorsitzenden und Literaten von ihren Qualitäten zu überzeugen.