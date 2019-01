Karneval in Mönchengladbach : Das ist der Fahrplan durch die Session

Das Prinzenpaar Dirk I. und Niersia Martina, hier bei der Proklamation im November, führt die Mönchengladbacher Narren durch die Session. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Die Termine der Mönchengladbacher Karnevalsvereine von Anfang Januar bis Veilchendienstag im Überblick.

MKV

PartyAlarm Ex Alkohol für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren am Samstag, 9. Februar, ab 18 Uhrin der Mehrzweckhalle Eicken. Der Eintritt kostet 10 Euro inklusive einem Freigetränk. Karten gibt es per Mail an jugend@mg-mkv.de.

Mariechenabend am Donnerstag, 14. Februar, ab 17 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17.

Seniorensitzung in der Rheydter Stadthalle am Sonntag, 17. Februar, ab 14 Uhr. Karten für 7 Euro gibt es beim Amt für Altenhilfe, Fliethstraße 86-88, unter 02161 256701, in allen Bezirksverwaltungsstellen, im Kiosktreff Ensan, Eickener Straße 156e, und in der Brunnen-Apotheke, Marktstraße 19.

Symphonie in Dur & Doll am Mittwoch, 20. Februar, ab 19 Uhr im Forum der Bischöflichen Marienschule, Viersener Straße 209. Karten unter 02161 477770.

Altweibertreiben am Donnerstag, 28. Februar, ab 15.30 Uhr im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz und ab 15 Uhr im Festzelt auf dem Geroplatz.

Kinderkarnevalsparty in Kooperation mit der Großen Rheydter Prinzengarde am Freitag, 1. März, ab 14 Uhr im DenkMal (Geneickener Hof) an der Geneickener Straße 75. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 4 Euro.

Wagenübergabe im Festzelt auf dem Geroplatz am Samstag, 2. März, ab 11 Uhr.

Seniorensitzung in der Eickener Mehrzweckhalle am Samstag, 2. März, ab 14 Uhr. Karten für 7 Euro gibt es beim Amt für Altenhilfe, Fliethstraße 86-88, unter 02161 256701, in allen Bezirksverwaltungsstellen, im Kiosktreff Ensan, Eickener Straße 156e, und in der Brunnen-Apotheke, Marktstraße 19.

Rathaussturm in Rheydt an Rosenmontag, 4. März, ab 11.11 Uhr auf dem Rheydter Marktplatz.

Veilchendienstagszug am Dienstag, 5. März, ab 13.11 Uhr durch die Gladbacher Innenstadt. Tribünenkarten gibt es bei Horst Beines unter 02166 5555014 und per Mail unter geschaeftsfuehrer@mg-mkv.de. Karten auf der nicht überdachten Tribüne kosten 10 Euro, auf der überdachten 22 Euro. Ab dem 23. Januar kosten die Karten auf der überdachten Tribüne 25 Euro.

1. Stadtgarde

D´r Bus kütt am Samstag, 19. Januar, ab 11 Uhr auf den Lindenplatz in Wickrath. Biwak mit Programm. Eintritt frei.

D´r Bus kütt am Samstag, 2. Februar, ab 11 Uhr auf den Harmonieplatz. Biwak mit Programm. Eintritt frei.

D´r Bus kütt am Samstag, 16. Februar, ab 11 Uhr an die Hindenburgstraße vor Kaufhof. Biwak mit Programm. Eintritt frei.

Feldlager am Freitag, 22. Februar, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Eicken. Eintritt frei.

1. Venner KG

Tulpensonntagszoch am Sonntag, 3. März, ab 12.11 Uhr.

Altes Zeughaus

Prinzenpaarsäule Am Sonntag, 6. Januar, enthüllt das Prinzenpaar um 11.11 Uhr sein Namensschild an der Prinzenpaarsäule an der Ecke Weiherstraße/ Gasthausstraße.

KG Alles onger ene Hoot Hardterbroich

Galasitzung am Samstag, 19. Januar, ab 19.11 Uhr im Hardterbroicher Pfarrheim. Karten für 18 Euro unter 02161 480489 und kg@alles-onger-ene-hoot.de.

DRK-Sitzung für Bewohner des DRK-Heims an der Carl-Diem-Straße 2 am Sonntag, 3. Februar, ab 15 Uhr. Eintritt frei.

Seniorensitzung am Sonntag, 24. Februar, ab 15 Uhr im Hardterbroicher Pfarrheim. Eintritt frei.

Biwak am Sonntag, 3. März, ab 12 Uhr vor der Hardterbroicher Kirche.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr. Danach: Kindernachmittag im Pfarrheim.

Hoppedizbeerdigung an Veilchendienstag, 5. März, ab 16.30 Uhr im Hardterbroicher Pfarrheim.

KG Blau-Weiß

Eisenbahner

Puff-Puff-Puffer-Sitzung am Samstag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Verwaltungsgebäude des Elisabeth-Krankenhauses, Hubertusstraße 100, Eingang Wildstraße. Karten gibt es unter 02161 631864.

KG Botterblom

Giesenkirchen

Möhnentreiben mit Rathaussturm an Altweiber, Donnerstag, 28. Februar, ab 11.11 Uhr auf dem Konstantinplatz.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr.

KG Gelb-Blaue Funken

Garnisonsabend in der Eickener Mehrzweckhalle am Samstag, 19. Januar, ab 18.45 Uhr. Eintritt frei, Platzreservierung unter info@gelb-blaue-funken.de erforderlich

Biwak in der Eickener Mehrzweckhalle am Samstag, 2. Februar, ab 16.45 Uhr. Eintritt frei.

Große Rheydter Prinzengarde

Biwak im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz am Samstag, 23. Februar, ab 11 Uhr. Eintritt frei.

Herrensitzung im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz am Sonntag, 24. Februar, ab 12.11 Uhr. Karten für 20 Euro gibt es per Mail an herren@prinzengarde-rheydt.de, im Ratskeller Rheydt, bei Optik Homann, Hauptstraße 49, und bei Janse Wienand, Bahnhofstraße 3.

Kinderkarnevalsparty in Kooperation mit dem MKV am Freitag, 1. März, ab 14 Uhr im DenkMal (Geneickener Hof) an der Geneickener Straße 75. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 4 Euro.

Garde-Party am Samstag, 2. März, ab 20.30 Uhr im Spö 407, Jahnplatz 10. Karten für 11 Euro unter per Mail an gardeparty@prinzengarde-rheydt.de, bei Optik Homann, Hauptstraße 49, bei der Volksbank Odenkirchen, im Ratskeller Rheydt und bei Janse Wienand, Bahnhofstraße 3. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

KG Halt Uut Pesch

Seniorennachmittag am Samstag, 12. Januar, ab 16.11 Uhr im Vereinsheim der Kleingartenanlage Pesch, Reyerstraße 69. Eintritt frei.

Pescher Bären-Biwak im Vereinsheim der Kleingartenanlage Pesch, Reyerstraße 69, am Samstag, 2. Februar, ab 16.11 Uhr. Eintritt frei.

Rock-Pop-Oldie-Night mit Booster, den Dröpkes und De Stroßeräuber am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr in der Jahnhalle.

Veedelszoch an Rosenmontag, 4. März, ab 14.11 Uhr.

KG Hau-Ruck Eicken

Große Hau-Ruck-Sitzung am Samstag, 16. Februar, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Eicken. Eintritt frei. Platzreservierung unter 0172 2415927 oder kghauruck@aol.com erforderlich.

Herrensitzung am Sonntag, 24. Februar, ab 11.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Eicken. Karten für 20 Euro unter 0172 2415927 oder kghauruck@aol.com.

Altweiber-Treiben in der Eickener Mehrzweckhalle am Donnerstag, 28. Februar, ab 18 Uhr. Eintritt frei.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 11.11 Uhr.

KG Immer lustig Holt

1. Hausfrauensitzung am Samstag, 16. Februar, ab 15 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Ausverkauft.

Herrensitzung am Sonntag, 17. Februar, ab 11 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 25 Euro unter 02161 9028727 oder info@immer-lustig.de.

2. Hausfrauensitzung am Samstag, 23. Februar, ab 14 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Ausverkauft.

Fun-tastische Nacht am Freitag, 1. März, ab 19.11 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 25 Euro unter www.immerlustig.ticket.io.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 11.11 Uhr.

Mega-Party nach dem Zoch ab 13 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 8 Euro gibt es unter www.immerlustig.ticket.io.

KG Die Kreuzherren Wickrath

Biwak am Samstag, 19. Januar, ab 11 Uhr auf dem Lindenplatz. Eintritt frei.

Große Kreuzherrensitzung am Samstag, 26. Januar, ab 19 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Karten für 18 Euro unter 02166 51577.

Damensitzung am Freitag, 1. Februar, ab 19 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Karten für 18 Euro unter 02166 51577.

Kindersitzung am Samstag, 2. März, ab 13 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 5 Euro.

Karnevalsparty in der Adolf-Kempken-Halle am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse.

KG De leckere Jecke

Frühschoppen am Sonntag, 13. Januar, ab 12 Uhr in der Gaststätte Alt Eicken, Eickener Straße 149. Eintritt frei.

Karnevalsparty im Monforts-Quartier, Schwalmstraße 301, am Samstag, 23. Februar, ab 20.11 Uhr. Karten gibt es bei Kette & Schuss, Schwalmstraße 301.

KG Mennrather

Sankhase

Biwak am Sonntag, 13. Januar, ab 11.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Eintritt frei.

Damensitzung am Samstag, 26. Januar, ab 17.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen.

Kappensitzung am Samstag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen.

Kinder-Kostüm-Party am Sonntag, 3. Februar, ab 14.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Eintritt frei.

KG Poether Pothäepel

Seniorensitzung am Freitag, 1. Februar, ab 15 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Karten für 8 Euro gibt es im Gasthof Loers oder www.kg-poether.de/shop.

Saalsitzung am Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Karten für 21 Euro gibt es im Gasthof Loers oder www.kg-poether.de/shop.

Kindersitzung am Sonntag, 3. Februar, ab 15 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Karten für 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene gibt es im Gasthof Loers oder www.kg-poether.de/shop.

Jecke Fridach am Freitag, 1. März, ab 19 Uhr im Gasthof Loers.

Veedelszoch am Sonntag, 2. März, ab 12.11 Uhr.

Karnevalsparty am Sonntag, 2. März, ab 14 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Eintritt frei.

KG Potz op

Rheindahlen

Biwak am Sonntag, 13. Januar, ab 11.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Eintritt frei.



Herrensitzung am Sonntag, 17. Januar, ab 11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 23 Euro bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Shell-Tankstelle an der Hardter Straße 133.

Allemannsjeck-Sitzung am Freitag, 22. Februar, ab 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 20 Euro bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Shell-Tankstelle an der Hardter Straße 133.

Kinderkarnevalsparty am Sonntag, 24. Februar, ab 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Kinder zahlen 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Karten bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Shell-Tankstelle an der Hardter Straße 133.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr.

Karnevalstreiben am Sonntag, 3. März, ab 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Optik Buschfeld, Helenastraße 3.

KG Rheer Mösche

Kostümparty am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr im Haus Bresges, Schlossstraße 260. Karten für 5,55 Euro unter 02166 391496.

KG Rheer Muutzeköpp

Feldlager in der Turnhalle an der Bruchstraße 64 am Samstag, 16. Februar, ab 11 Uhr. Eintritt frei.

KG Roer möt Lürrip

Damensitzung am Samstag, 16. Februar, ab 16.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Karten für 20 Euro unter 02161 8302886.

Kindernachmittag am Sonntag, 2. März, ab 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Der Eintritt kostet 0,99 Euro.

Grün-Gelbe-Partynacht am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Eintritt ab 16 Jahren frei.

KG Rot-Weiß

Genhülsen

Biwak am Sonntag, 13. Januar, ab 11.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Eintritt frei.

Damensitzung am Samstag, 9. Februar, ab 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 22 Euro unter 0157 37899008 oder dieter.vomberg@rotweiss-genhuelsen.de.

Herrensitzung am Sonntag, 10. Januar, ab 11.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 22 Euro unter 0157 37899008 oder dieter.vomberg@rotweiss-genhuelsen.de.

KG Rot-Weiß

Dorfbroich

Hofnarren-Verleihung an Ex-Prinzessin Verena Gauls am Samstag, 2. Februar, ab 11 Uhr auf dem Harmonieplatz.

Damensitzung am Samstag, 9. Februar, ab 17 Uhr in der Turnhalle an der Bruchstraße 64. Karten für 20 Euro unter office@kg-dorfbroich.de und im Haus Bresges, Schlossstraße 260.

Herrensitzung in der Turnhalle an der Bruchstraße 64 am Sonntag, 10. Februar, ab 11.11 Uhr. Karten für 20 Euro unter office@kg-dorfbroich.de und im Haus Bresges, Schlossstraße 260.

Kneipensitzung am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr im Haus Bresges, Schlossstraße 260. Karten für 11,99 Euro unter office@kg-dorfbroich.de.

KG Ruet-Wiss Okerke

Burggrafenproklamation am Samstag, 12. Januar, ab 11 Uhr in der Burggrafenhalle. Eintritt frei.

Gala-Kostümsitzung am Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr in der Burggrafenhalle. Karten für 19 Euro im Wiedemann-Eck, ölner Straße 2, im Haarstudio Wagner, Laurentiusplatz 3, und unter 0157 32621392.

Kindersitzung am Samstag, 16. Februar, ab 15 Uhr in der Burggrafenhalle.

Möhnentreiben an Altweiber, 28. Februar, ab 11 Uhr vor der Bezirksverwaltungsstelle.

Karnevalsmesse in St. Michael auf der Kamphausener Höhe am Sonntag, 3. März, ab 9.30 Uhr.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr.

Prinzengarde

der Stadt

Mönchengladbach

Generalappell am Samstag, 19. Januar, ab 18.30 Uhr in der RedBox. Karten für 29 Euro unter 02166 82890 und generalappell@prinzengarde-mg.de.

KG Schöpp op Eicken

Funkenparty in der Mehrzweckhalle Eicken am Samstag, 12. Januar, ab 19 Uhr. Eintritt frei.

Damensitzung in der Mehrzweckhalle Eicken am Freitag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr. Ausverkauft.

Kneipensitzung am Freitag, 15. Februar, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Alt Eicken.

Große Sitzung am Mittwoch, 27. Februar, ab 19 Uhr in der Stadthalle Rheydt. Karten für 28 Euro unter 0175 7220232 oder kartenservice@schoepp-op.de.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 11.11 Uhr.

Karnevalsfreunde Schwarz-Gold

Odenkirchen

Kinderbiwak in der Burggrafenhalle am Sonntag, 27. Januar, ab 11.11 Uhr. Eintritt frei.

Rathaussturm zu Altweiber am Donnerstag, 28. Februar, ab 11 Uhr vor der Bezirksverwaltungsstelle.

Senioren- und Familiennachmittag am Freitag, 1. März, ab 14.30 Uhr in der Burggrafenhalle.

Karnevalsparty am Samstag, 2. März, ab 19 Uhr in der Burggrafenhalle. Karten für 9,90 Euro bei Schreibwaren Kelz, Burgfreiheit 59, und im Tabakgeschäft, Burgfreiheit 62. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12,90 Euro.

Veedelszoch am Sonntag, 3. März, ab 14.11 Uhr.

After-Zoch-Party am Sonntag, 3. März, ab 16 Uhr, Burggrafenhalle. Eintritt frei.

KG Schwarz-Gold Rheydt

Bunter Nachmittag mit dem TV Güdderath am Sonntag, 10. Februar, ab 15 Uhr in der Burggrafenhalle Odenkirchen.

Große Rheydter Narrensitzung in der Stadthalle Rheydt am Samstag, 16. Februar, ab 20 Uhr. Karten unter 02166 984655 oder 02166 22507

Hausfrauennachmittag am Sonntag, 24. Februar, ab 15 Uhr im Turnerheim Nordstraße. Karten unter 02166 249997.

Altweiberparty am Donnerstag, 28. Februar, ab 20 Uhr im Turnerheim Nordstraße. Eintritt frei.

After-Zoch-Party im Turnerheim Nordstraße am Montag, 4. März, nach dem Rathaussturm. Eintritt frei.

Hoppedizbegräbnis am Dienstag, 5. März, ab 20.11 Uhr im Turnerheim Nordstraße.

KG Spönnradsbeen Hardt

Kindersitzung am Samstag, 23. Februar, ab 15.11 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Kinder zahlen 3 Euro, Erwachsene 5 Euro, Familien 14 Euro. Karten gibt es bei Lotto Oppgenoorth, Vorsterstraße 498, und in Heinos Kaffeebud, Karrenweg 135.

Altweiberparty am Donnerstag, 28. Februar, ab 20 Uhr im Festzelt Birkmannsweg. Karten für 10 Euro bei Lotto Oppgenoorth, Vorsterstraße 498, und in Heinos Kaffeebud, Karrenweg 135.

Kostümsitzung am Samstag, 2. März, ab 18 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Karten für 25 Euro gibt es bei Lotto Oppgenoorth, Vorsterstraße 498, und in Heinos Kaffeebud, Karrenweg 135.

Veedelszoch an Rosenmontag, 4. März, ab 11.11 Uhr.

After-Zoch-Party Montag, 4. März, ab 14 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Karten für 10 Euro gibt es in Heinos Kaffeebud, Karrenweg 135.

Hoppedizbeerdigung in der Gaststätte St. Nikolaus am Dienstag, 5. März, ab 18.11 Uhr. Eintritt frei.

KG Stadtmitte

Kappenfest in der Gaststätte Alt Eicken am Samstag, 26. Januar, ab 20 Uhr. Eintritt frei.

KG Uehllöeker

Neuwerk

1. Damensitzung am Freitag, 22. Februar, ab 18 Uhr in der Krahnendonkhalle. Karten für 20 Euro unter 0176 43501926 oder ralf.leuer@kg-neuwerk.de.

2. Damensitzung am Samstag, 23. Februar, ab 16 Uhr in der Krahnendonkhalle. Ausverkauft.

Herrensitzung am Sonntag, 24. Februar, ab 11 Uhr in der Krahnendonkhalle. Ausverkauft.

Kostümsitzung am Samstag, 2. März ab 19 Uhr in der Krahnendonkhalle. Karten für 25 Euro unter 0176 43501926 oder ralf.leuer@kg-neuwerk.de.

Veedelszoch Montag, 4. März, ab 13.11 Uhr.

KG Wanloer Ströpp

Biwak am Samstag, 2. Februar, ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Eintritt frei.

Herrensitzung am Sonntag, 10. Februar, ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Karten für 20 Euro unter 02166 58809.

Hausfrauennachmittag am Freitag, 22. Februar, ab 16 Uhr, Mehrzweckhalle Wanlo. Karten für 20 Euro unter 02166 58809.

Kindersitzung am Samstag, 23. Februar, ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 3 Euro. Karten unter 02166 58809.

Veedelszoch an Rosenmontag, 4. März, ab 14.11 Uhr.

Kostümball am Montag, 4. März, ab 16.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Eintritt 5 Euro.

KG Wenkbülle

Seemöwe-Sitzung am Dienstag, 22. Januar, ab 19.20 Uhr in der Red Box, Am Nordpark 299. Karten für 39 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de.

Seebären-Sitzung (Herrensitzung) am Sonntag, 17. Februar, ab 11.11 Uhr in der Red Box, Am Nordpark 299. Karten für 29 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de.

Seelöwe-Sitzung am Dienstag, 19. Februar, ab 19.20 Uhr in der Red Box, Am Nordpark 299. Karten für 39 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de.

Seenixen-Sitzung am Samstag, 23. Februar, ab 16.40 Uhr in der Red Box, Am Nordpark 299. Karten für 29 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de.