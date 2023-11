Sessionsstart in Mönchengladbach Diese Karnevalskostüme liegen im Trend

Noch ist der Halloween-Spuk nicht ganz vorbei. Zumindest nicht im Kostümgeschäft der Kette Deiters an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach. Die Dekorationen und viele Kostümregale sind noch eher in einem düsteren Ton gehalten. Doch mit dem 11.11. steht der traditionelle Beginn der neuen Karnevalssession vor der Tür. Bunte Farben und Glitzer ersetzen nach und nach Hexen und andere Wesen der Dunkelheit – wie in vielen Kostüm-Geschäften in Mönchengladbach und Umgebung.