Karneval in Mönchengladbach So jeck feiern die Veedel am Tulpensonntag

Mia (12) und Ella (8) schauen sich mit Eltern und Oma den Zug an. Jedes Jahr besuchen sie andere Veedelszüge. In Eicken hat es ihnen aber letztes Jahr so gut gefallen, dass sie heute wiedergekommen sind. „Kleine Züge sind angenehmer für die Kinder" sagt ihre Mutter. „Weil man nicht so lange warten muss." Trotzdem werden auch sie am Dienstag beim großen Zug dabei sein, nur vielleicht nicht die ganze Zeit.