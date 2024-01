Von Altweiber bis Veilchendienstag Das sind die Höhepunkte des Mönchengladbacher Straßenkarnevals

Rosenmontag, 12. Februar „Es war nicht gut“, räumt Neumann mit Blick auf Rosenmontag 2023 ein. Doch es sei auch nicht alles schlecht gewesen. Der MKV habe „Verbesserungspotenzial“ gesehen und nachgeschärft. So wird es wieder einen „Rathaussturm“ geben, der vergangenes Jahr nicht so genannt werden sollte. „Wir haben ein Zeichen gesetzt“, sagt Neumann. Zudem bleibt es dabei, dass auf Böllerschüsse verzichtet wird. „Das ist nicht mehr zeitgemäß“, so das Urteil. Das Schauspiel wird sich komplett auf dem Rheydter Marktplatz abspielen, auf dem auch eine große Bühne aufgebaut sein wird. Die vier Gruppen aus 600 Karnevalisten ziehen im „Sternmarsch“ auf den Marktplatz. Kamelle wird es erst dort und nicht am Zugweg geben – aus Sicherheitsgründen. Neumann verspricht „den kürzesten Zug im Rheinland, mit der höchsten Kamelledichte“. Um 11 Uhr beginnt das Programm. Der Aufzug der Vereine und der anschließende Rathaussturm ist für 11.40 Uhr vorgesehen. „Es wird bunt, es wird schrill und vielleicht auch laut“, so Neumann. Viel mehr Details will der MKV noch nicht geben – für das Überraschungsmoment. Sicher ist aber, dass dieses Jahr – anders als 2023 – im Anschluss gemeinsam auf dem Markt gefeiert wird, für Essen und Trinken ist gesorgt. „Wir Jecken sind eins“, betont Neumann. Darüber hinaus finden an Rosenmontag vier Veedelszüge statt: in Hardt (11.11 Uhr), Neuwerk (13.11 Uhr) sowie in Pesch und Wanlo (beide 14.11 Uhr).