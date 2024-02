Karneval in Mönchengladbach So gelingt die Anreise zum Veilchendienstagszug

Viele Gladbacher Parkhäuser liegen direkt in der Innenstadt und somit im abgesperrten Bereich liegen. Wer aber mit dem Auto zum VDZ anreisen möchte, sollte sein Glück bei der Parkplatzsuche an der Hohenzollernstraße versuchen, wo der Mittelstreifen beparkt wird. Auch rund um den Bunten Garten, etwa an der Beethovenstraße, der Kaldenkirchener Straße und der Straße „Am Rosengarten“ können Stellflächen vor Zugbeginn ergattert werden. Außerdem lohnt sich eine Suche in den vornehmlich von Gewerben genutzten Gebiete. Im Westen der Innenstadt sind das etwa die Flächen um die Wehnerstraße und die Rudolfstraße samt Nebenstraßen gen Süden. Auch rund um den SMS-Businesspark sind vereinzelt Parkplätze zu finden – dann aber verbunden mit einer Laufstrecke von 15 und mehr Minuten bis in die Innenstadt.