Brauchtum in Mönchengladbach Der jüngste Karnevalszug der Stadt

Im Kinder- und Familienzentrum Pfiffikus sind viele Nationen vereint. Das rheinische Brauchtum ist bei vielen der kleinen Knirpse jetzt schon im Blut. Andere brauchen ein bisschen Aufmunterung und Ablenkung. Denn sie kommen aus Krisen- und Kriegsgebieten wie Ukraine, Syrien und Palästina. Deshalb hat ihr Kinder-Karnevalszug, der am 8. Februar startet, das Motto: „Wir wollen Frieden.“ „Einmal selber Kamelle werfen im eigenen Karnevalszug“ – das war der große Wunsch der Mädchen und Jungen bereits im vergangenen Jahr. Kita-Leiterin Samira Rippegather und ihr Team erfüllten den Kindern den Traum. Damals war das Thema des närrischen Lindwurms: „Was gefällt uns am meisten in Mönchengladbach?“ Ein Bollerwagen wurde besorgt, den die Kinder zu einem Borussia-Stadion umbauten. Der wurde sogar bestückt mit Fußballspielern, deren Gesichter ausgeschnittene Fotos der Kita-Kinder hatten. Das war Motivwagen Nummer eins. Am Ende waren – sage und schreibe – neun Mini-Karnevalswagen zusammengekommen. Mit denen starteten die Kinder an der Kita in Hardterbroich-Pesch und zogen dann bis zum DRK-Heim, wo sich die Bewohner sehr über die bunt kostümierten und fröhlichen Kinder freuten. Die waren schon sehnsüchtig erwartet worden.