Termine Session 2024 Ein Wegweiser durch den Mönchengladbacher Straßenkarneval

Unter dem Motto „Friede, Freude, Fantasie“ feiern die Mönchengladbacher Jecken nun seit dem 11.11. die Karnevalssession. Die geht nun auf die wirklich heiße Phase zu: Am Donnerstag ist Altweiber. Spätestens dann haben die Narren die Stadt in ihrer Hand. Da werden Rathäuser gestürmt, die Veedelszüge ziehen durch die Stadtteile und an Veilchendienstag steht die ganze Vitusstadt kopf. Damit Sie bloß nichts verpassen, geben wir Ihnen eine Übersicht über die vielen Events.