Karneval in Mönchengladbach Eine RP-Party voller Stars

Der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner (CDU) verwandelt sich in einen Hip-Hopper mit Goldkette, Stefan Wimmers vom Citymanagement und der MKV-Ehrenvorsitzende Bernd Gothe hüllen sich in Silber, Mönchengladbachs neue Beigeordnete Claudia Schwan-Schmitz leuchtet in Gold. Minto-Chefin Janina Cho lässt im Abendkleid die 20er Jahre wieder aufleben, Ulrich Schückhaus, Vorsitzender der WFMG, gibt die Modeikone Karl Lagerfeld und Susanne Feldges, die unter anderem das Spendenprojekt „Hey, Alter! Mönchengladbach“ koordiniert, verwandelt sich an seiner Seite in Claudia Schiffer. So viel Glamour und weltbekannte Prominenz zieht natürlich Paparazzi an: Wo Oberbürgermeister Felix Heinrichs sonst gerne vor der Kamera steht, ist er heute Abend als „Foto-Felix“ retrogerecht mit Polaroid-Kamera auf der Jagd nach dem perfekten Schnappschuss.