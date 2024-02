Fotos So feiern die Narren Rosenmontag 2024 in Rheydt

Am Rosenmontag, 12. Februar 2024, geht das jecke Treiben in Mönchengladbach weiter. In Rheydt wollen die Narren das Rathaus stürmen. Das Programm startet ab 11 Uhr. Josephine Zerressen und Patrick Elstner sind schon gut eine Stunde vorher vor Ort. „Ich bin jedes Jahr hier. Letztes Mal wurde leider nicht viel geboten, aber heute können wir hoffentlich wieder mehr feiern“, sagt Zerressen.