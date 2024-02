Karneval in Mönchengladbach So schön waren die Veedelszüge 2024 in Neuwerk, Hardt, Wanlo und Pesch

Am Rosenmontag, 12. Februar, sind in vier Stadtteilen Veedelszüge durch die Straßen gezogen. Der Zoch in Hardt startete parallel zum Rathaussturm in Rheydt. Zur jecken Zeit – um 11.11 Uhr – ging es dort an der Winkelner Straße los. Die Narren waren bei bester Laune.