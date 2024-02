Karneval 2024 So war das Altweibertreiben in Gladbach und Rheydt

Mit Regenschirmen und Ponchos machten sich die Jecken auf zum Altweibertreiben in der Mönchengladbacher Innenstadt. Auf dem Sonnenhausplatz, der aufgrund des Wetters kurzerhand in Regenhausplatz umbenannt wurde, blieb es aufgrund der Wetterlage aber viel leerer als im vergangenen Jahr. „Bei den Fußballern hätten wir wahrscheinlich wieder Spielabbruch und sie hätten gar nicht erst angepfiffen. Wir Narren in Mönchengladbach trotzen dem Wetter“, sagt Jürgen Ponto, Vorsitzender der KG Stadtmitte, vor den gekommenen Karnevalisten. Schade, feiern die Gladbacher Karnevalisten nach Angaben von Jürgen Ponto am diesjährigen Altweiberdonnerstag doch ein ganz besonderes Jubiläum: „Am 8. Februar 1936 wurde zum ersten Mal ‚Halt Pohl‘ gerufen in dieser Stadt, und zwar in der Kaiser-Friedrich-Halle bei einer Damensitzung.“