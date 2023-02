Karneval in Mönchengladbach Das ist die neue Strecke für den Veilchendienstagszug

Etwa auf Höhe der Brauerei Jöris könnte es dennoch etwas kniffelig werden. „Problem an der Stelle ist der Umleitungsverkehr der NEW“, sagt Platzer. In den Vorjahren sei dieser über die Vitusstraße gefahren, „jetzt kommen wir genau an der anderen Seite entlang“, erläutert Platzer. Ein ähnliches Szenario habe in Eicken aber immer gut funktioniert, „deshalb probieren wir das so“. Diese Umleitungsstrecke habe sich für die NEW bewährt, insofern habe man nicht davon abweichen wollen. Am Vormittag stellt die NEW auf den Umleitungsfahrplan um. Dass die Busse pausieren oder gänzlich anders fahren, sei keine Option gewesen, so Platzer. „Der Busverkehr hat Vorrang, und es gibt ja genug Leute, die mit dem VDZ nichts am Hut haben und etwa von der Arbeit nach Hause kommen müssen und somit schon genug belastet sind“, sagt der neue Zugleiter.