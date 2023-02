LIVE Karneval in Mönchengladbach Wie die Mönchengladbacher Jecken Rosenmontag feiern

Mönchengladbach · Der Straßenkarneval läuft auf Hochtouren. In Rheydt musste Oberbürgermeister Felix Heinrichs den Schlüssel für das Rathaus an das jecke Volk abgeben. In vier weiteren Stadtteilen zogen die Veedel. So war’s.

20.02.2023, 19:02 Uhr