Jecke Tage in Mönchengladbach Die wichtigsten Termine im Straßenkarneval

Rosenmontag Zu einem „Rathaussturm“ wird es an Rosenmontag, 20. Februar, in Rheydt nicht kommen. Stattdessen spricht der MKV von einer „Rathausübernahme“, bei der es auch keine Böllerschüsse geben wird. „Mit Kanonen auf Menschen schießen, auch nur zum Spaß, passt nicht in diese Zeit“, erklärt MKV-Sprecher Thorsten Neumann die Entscheidung. Der Verband setze so „ein klares Statement“ – gegen den Krieg und für ein friedliches Miteinander. Deshalb sei auch der Name angepasst worden. Es gehe darum, den Karneval zukunftsfähig zu gestalten. Und dafür müsse in diesem Fall auch mit Traditionen gebrochen werden, führt Neumann aus. In anderen Punkten gehe es hingegen um „Stellschrauben, an denen wir drehen“. Ein Beispiel dafür: Der Zug am Rosenmontag wird zum „karnevalistischen Sternmarsch“, bei dem die Gesellschaften von vier Punkten in der näheren Umgebung und damit aus vier Himmelsrichtungen zum Markt ziehen. Nur dort werden Kamelle geworfen. Mit dieser Zentralisierung soll dem schwindenden Besucher-Interesse begegnet werden. Das Programm beginnt wie gewohnt um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz. Die Übernahme des Rathauses ist für 11.50 Uhr angesetzt.