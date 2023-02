Karneval 2023 in Mönchengladbach Kritik an neuem Sternaufmarsch vor dem Rathaussturm

Der Veilchendienstagszug wird diesmal wegen Baustellen in Teilen eine andere Route nehmen. Und auch vor dem Rathaussturm am Rosenmontag in Rheydt werden andere Wege eingeschlagen. Statt eines Zugs der Gesellschaften soll es erstmals einen „Sternaufmarsch“ geben, wie Thorsten Neumann, Sprecher des Mönchengladbacher Karnevalsverbands (MKV) bestätigt. Die Karnevalisten starten dabei an vier Punkten in der nahen Umgebung und ziehen von dort zum Rheydter Marktplatz, wo sie sich für den Rathaussturm versammeln. Die Startpunkte sind der Marienplatz, das Hugo-Junkers-Gymnasium, der Paritätische und der Parkplatz an der Gracht. Mit musikalischer Begleitung geht es zum Marktplatz. Kamelle sollen ausschließlich dort und nicht auf dem Weg geworfen werden. Auch das ist neu.