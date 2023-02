RP-Party im Haus Erholung Stimmung im Märchenwald

Mehrere Hundert Gäste in märchen- und fabelhaften Kostümen trafen sich zum Motto „Erholung – märchenhaft“ erstmals im Haus Erholung. Auch das Prinzenpaar Stefan I. und Niersia Bianca mit Hofstaat, Prinzengarden und MKV-Spitze um Gert Kartheuser schaute vorbei und wurde von Party-Organisator Horst Pawlik, dem stellvertretenden RP-Chefredakteur Horst Thoren und RP-Redaktionsleiterin Denisa Richters empfangen. Dafür gab es von RP-Karikaturist Nik Ebert die Prinzenpaar-Karikatur, die am Samstag in der Rheinischen Post veröffentlicht wird.