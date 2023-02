LIVE Termine, Zugweg und mehr Das müssen Sie zum Karneval 2023 in Mönchengladbach wissen

Mönchengladbach · Die Mönchengladbacher Jecken sind in Hochstimmung: Die fünfte Jahreszeit ist im vollen Gange. Das Highlight steht am Veilchendienstag an. Wir geben den Überblick, was Sie schon im Vorfeld wissen sollten.

03.02.2023, 15:00 Uhr