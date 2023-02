Jecke Tage in Mönchengladbach Glasverbot und verstärkte Kontrollen beim Straßenkarneval

Beim Altweibertreffen im Zentrum von Giesenkirchen wird von 11 bis 22 Uhr ein Glasverbot gelten. In dieser Zeit ist das Mitführen und Benutzen von Glasflaschen und Gläsern verboten. Das werde auch „konsequent überwacht und durchgesetzt“, so das Ordnungsamt. Die Verboten gelten für folgende Straßen und Bereiche: Am Alten Friedhof (von Fliederweg bis Kleinenbroicher Straße), Borrengasse (von Vikarienweg bis Konstantinplatz), Dömgesstraße (von Konstantinplatz bis Kleinenbroicher Straße), Dominikus-Vraetz Straße (von Mohnweg bis Konstantinstraße), Fliederweg (von Am Alten Friedhof bis Mohnweg), Heukenstraße (von Konstantinstraße bis Vikarienweg einschließlich des Parkplatzes im Einmündungsbereich Vikarienweg/ Heukenstraße), Kleinenbroicher Straße (von Konstantinplatz bis Dömgesstraße), Konstantinplatz (vollständig), Konstantinstraße (von Verbindungsweg Am Alten Friedhof/ Konstantinstraße bis Kleinenbroicher Straße), Mohnweg (von Fliederweg bis Dominikus-Vraetz-Straße), Vikarienweg (vollständig, inklusive des Parkplatzes Vikarienweg/ Heukenstraße), der Park zwischen Mohnweg und Am Alten Friedhof inklusive der Skateranlage, Spielwiese und des angrenzenden Parkplatzes), der Park zwischen Dominikus-Vraetz-Straße und Kleinenbroicher Straße (inklusive aller angrenzenden Wege), der Verbindungsweg zwischen Am Alten Friedhof und Konstantinstraße, der Verbindungsweg zwischen Kleinenbroicher Straße und Dominikus-Vraetz-Straße.