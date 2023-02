Karneval 2023 Hier können Sie den Veilchendienstagszug besonders gut sehen

Goebenstraße (früherer Bahnhof)

Kurz vor Ende des Zuges schütteln die Wagenmannschaft ihre Beutel und Kartons aus und lassen es noch mal kräftig Kamelle regnen. Wer also reiche Beute machen will, sollte kurz vor der Abreise beim Zugfinale vorbeischauen. Ein kleines Risiko ist aber doch mit dem Platz verbunden: Er birgt die Gefahr, dass die Jecken schon vorher zu spendabel waren und nicht mehr viel übrig haben. Also am besten vorher schon an der Strecke stehen, und am Ende an der Goebenstraße erneut gucken gehen. Plus: Meistens entdeckt man noch andere tolle Kostüme und Gruppen. Und wer es mag, kann mit der abreisenden Meute noch die Reste auflesen.