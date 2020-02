In Sparkasse Mönchengladbach prämiert : Die schönsten Malwände für den Veilchendienstagszug

Mönchengladbach Das schaffen nicht viele Kinder mit ihren Kunstwerken, doch zwölf Bildern aus Mönchengladbacher Schulen wird die Ehre zuteil: Sie rollen im Veilchendienstagszug mit und erreichen so ein riesiges Publikum. Eine Jury hat das siegreiche Dutzend ausgesucht.

Seit 38 Jahren veranstalten die Stadtsparkasse und der Mönchengladbacher Karnevalsverband den Malwettbewerb der Schulen zum Veilchendienstagszug. Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 10 sind aufgerufen, Plakatwände der Größen 2,65 x 1,50 Meter für den Veilchendienstagszug zu bemalen. Motiv muss das jeweilige Sessionsmotto sein, in diesem Jahr also „Gladbach – jeckes Narrennest“. 31 eingereichte Malwände aus 19 verschiedenen Schulen wurden von einer Jury bestehend aus Vertretern von Jugend-MKV, MKV, Museum Schloss Rheydt, Stadtsparkasse und Rheinischer Post sowie über ein Online-Voting auf der Homepage der Stadtsparkasse bewertet. Die Auswahl war schwierig, so die einhellige Meinung der Jury, denn die jungen Künstler zeigten sich kreativ und einfallsreich; so zieren die Prinzenpaare, Borussia, historische Gebäude sowie Tiere und Pflanzen die bunten Wände.