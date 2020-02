Die Polizei in Mönchengladbach betont nach dem Vorfall am Rosenmontag im hessischen Volkmarsen: „Das Sicherheitskonzept für den Veilchendienstagszug ist nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz darauf geändert worden, Angriffe mit Autos und Lastwagen zu verhindern“, sagt Polizeisprecherin Cornelia Weber. Das bedeutet Lkw-Sperren an den Zufahrten. „Die Kollegen an den äußeren Absperrungen sind noch einmal besonders auf verdächtige Autofahrer sensibilisiert worden. Wir sind mit starken Kräften im Einsatz, dass die Mönchengladbacher sicher feiern können.“