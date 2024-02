Karneval in Mönchengladbach Das ist die Strecke für den Veilchendienstagszug

Die Tribünen, die früher am Geroweiher zu finden waren, werden am Alter Markt aufgebaut, ebenso wie der Platz für Rollstuhlfahrer und die Audiodeskription des Zuges. Zwei Tribünen sind überdacht, eine nicht. Den Unterschied erklärte Platzer damals so: „Diesmal wird sich alles auf der rechten Seite des Zuges abspielen und nicht beidseitig.“ Und weiter: „Das ,Sambadrom‘ wird es also nicht geben“, sagte er und lachte. „Das war schön, aber man muss einige Sachen eben neu erfinden.“ So sei zum Beispiel die Nutzung der Außengastronomie berücksichtigt worden.