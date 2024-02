Fotos So feiern die Närrinnen und Narren Altweiber in Mönchengladbach

Die Möhnen sind los! In Mönchengladbach feierten sie an Altweiber ab 11.11 Uhr auf dem Konstantinplatz in Giesenkirchen (Foto) und dem Wingertsplatz in Odenkirchen. Später ging’s in Gladbach und Rheydt weiter. Und der jüngste Zug der Stadt war auch unterwegs.