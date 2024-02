Altweiber in Mönchengladbach Möhnen trotzen dem Regen in Giesenkirchen und Odenkirchen

Schlipsträger müssen heute aufpassen. An Altweiber haben die Närrinnen das Sagen. Und bevor die mit den ganzen Jecken feiern, stürmen sie in Giesenkirchen das Rathaus. Los ging das Treiben am Konstantinplatz um 11.11 Uhr. Parallel waren die Möhnen am Wingertsplatz in Odenkirchen unterwegs. Wie das abläuft, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.