Für den Veilchendienstagszug Das sind die Gewinner des Malwettbewerbs

Groß war der Jubel am Mittwochabend in der Schalterhalle der Stadtsparkasse. Besonders bei den Schülern der Klasse 6b der Gesamtschule Volksgarten, die in Klassenstärke zur Preisverleihung des Malwettbewerbs für den Veilchendienstagszug angereist sind. Allerdings müssen sie sich in ihrer Kategorie (Klassen 8-10) den ersten Platz mit der Klasse 8c des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums teilen. Die gute Nachricht für beide Klassen: Das Preisgeld wird zweimal ausgezahlt.