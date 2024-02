Veilchendienstagszug in Mönchengladbach Zeigt her eure Tüten!

Mönchengladbach · Was ist das Schönste am Karneval? Richtig, die Kamelle - zumindest, wenn man es aus der Perspektive junger Jecken betrachtet. Wir haben sie gefragt, was sie gefangen haben und worüber sie sich am meisten freuen.

13.02.2024 , 19:43 Uhr

Das haben Jecken beim VDZ 2024 gefangen 12 Bilder Foto: Christoph Wegener