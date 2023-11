Karneval 2023/24 Wie die Mönchengladbacher Jecken in die neue Session starten

Die neuen MKV-Orden sind fertig. Der erste Sessionsorden geht am 17. November an den Oberbürgermeister, den zweiten und dritten Orden bekommt das neue Prinzenpaar. Und Nummer vier wurde am Donnerstag schon inoffiziell in einer Schatulle an den SSK-Vorstandsvorsitzenden Antonius Bergmann überreicht. Der darf das Paket jedoch erst nach der Prinzenpaar-Proklamation öffnen.