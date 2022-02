Rosenmontag in Mönchengladbach : So gelingt der Kinderkarneval zuhause

Eine Kinder-Karnevalsparty lässt sich auch zu Hause feiern - und die Kleinen können bereits beim Vorbereiten helfen. Foto: Ansgar Fabri

Mönchengladbach In diesem Jahr wird Fasching wieder anders aussehen als geplant. Aber halb so wild: Auch in den eigenen vier Wänden kann der Rosenmontag ordentlich gefeiert werden. Dazu braucht es nur ein wenig Fantasie und leckere Snacks. Wir geben ein paar Tipps.