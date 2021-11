Karnevals-Warm-Up in der Red Box : Sechs Stunden Singe, Danze und Fiere

1200 Besucher feierten am Wochenende in der Red Box. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Brings, Höhner, Kasalla: Das Who is Who der Karnevalsmusik spielte am Wochenende in der Red Box. Die Karnevalisten sind jetzt bereit für die Session.