Karneval in Mönchengladbach Das Prinzenpaar bezieht seine Hofburg

Jost und Elke Fünfstück steigen mit dem Bezug der Hofburg in die Session 2024 ein. Sie freuen sich beide auf die kommenden vielen Begegnungen mit ihrem närrischen Volk. Zwar hatten sie bis Donnerstag bereits etwa 30 Termine absolviert, so rechnete Gert Kartheuser vor, doch was noch komme, sei in dieser kurzen Session eine Herausforderung. „Macht nichts“, sagt der Prinz, „lasst uns gemeinsam eine für uns unvergessliche Zeit genießen. Wir sind bereit für viel Spaß und Freude“.