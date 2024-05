Karneval in Mönchengladbach Prinzenpaar mit jecker Spende für Skater und Senioren

Die andere Hälfte – also weitere 6000 Euro – warten derweil auf die bevorstehende Vereinsgründung des neuen „Senioren-Büros“. Das Geld ist also Startkapital für das zweite Herzensprojekt der Tollitäten, für das insbesondere die Niersia brennt. Dabei geht es um ein niederschwelliges, mobiles Angebot. „Das soll stadtweit Sprechstunden anbieten, in denen es zum Beispiel Hilfe gibt beim Ausfüllen oder Ausdrucken von Formularen, beim Anlegen von Ordnern und allem, was dazu notwendig ist“, hatte Elke Fünfstück das Konzept Kostenpflichtiger Inhalt einst beschrieben. Zwei Ehrenamtler sollen dem Plan nach in den Stadtteilen unterwegs sein.