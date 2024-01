Karneval in Mönchengladbach Das Prinzenpaar hat sich an der Säule verewigt

Hans Brüggen, 2. Vorsitzender des Vereins, begrüßte die Gäste und insbesondere das „ältere“ Prinzenpaar in Reimform. Stellte aber auch fest, dass die beiden Fünfstücks gut in Form und immer quietschvergnügt sind, was auch für das Kinderprinzenpaar Niklas Quade und Hanna Brüggen gilt, die ebenfalls ihr Namensschild an der nebenstehenden Säule für die Kinderprinzenpaare anbrachten.