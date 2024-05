Tollitäten des Mönchengladbacher Karnevals Eine Prinzessin erfüllt sich den Kindheitstraum

Dass sie eines Tages Prinzessin im Mönchengladbacher Karneval werden will, wurde Kathrin de Blois am Veilchendienstag 1998 klar. Als die damals Zwölfjährige vom Wagen stieg, ging für sie eine atemberaubende Session als Kinderprinzessin zu Ende. Eine Session mit großen Auftritten und vielen kleinen Begegnungen, die in Erinnerung bleiben sollten. Und genau da fasste sie den Entschluss, eines Tages selbst „große Prinzessin“ zu werden. „Und den passenden Prinzen habe ich gefunden“, sagt Kathrin de Blois (38) mit Blick auf Ehemann Alexander (44). Im November werden sie als Prinz Alexander I. und Niersia Kathrin proklamiert und in der Session 2024/25 das närrische Volk anführen.