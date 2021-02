Kostenpflichtiger Inhalt: Prinzen-Paar in Mönchengladbach : „Wer, wenn nicht wir Karnevalisten, sollte Heiterkeit verbreiten?“

Prinzenpaar Thorsten Neumann und Axel Ladleif. Foto: bauch, jana (jaba)

Interview Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Prinzen-Paar erzählt, warum ihnen Karneval so fehlt, wie die Pandemie für einen Digitalisierungsschub gesorgt hat, wie sie Veilchendienstag auch ohne Zug Kamelle werfen – und wie sie den ersten Corona-Fall in der Stadt an Aschermittwoch 2020 erlebt haben.