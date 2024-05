Vorstellung beim Hoffest 2024 Drei designierte Tollitäten und ein neuer alter Hofarzt für den MKV

Gesucht, gefunden, besprochen, vorgestellt– so einfach können die Dinge benannt werden, wenn letztlich und vor allem einig beim Hoffest des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes (MKV) das designierte Prinzenpaar präsentiert wird. Der MKV ist also wieder fündig geworden. Und so konnten die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Gert Kartheuser in der Hauptverwaltung der Volksbank den etwa 180 geladenen Gästen erstmalig und öffentlich die designierten Tollitäten vorstellen: Bühne frei für Alexander und Kathrin de Blois.