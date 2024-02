Mönchengladbachs jüngster Zug „Schmeißen ist noch schöner als fangen“

In diesem Jahr standen schon deutlich mehr Menschen an der Zugstrecke in Hardterbroich-Pesch, wenngleich die Kamelle sicherlich noch für viel mehr Jecke am Wegesrand gereicht hätten. Kita-Leiterin Samira Rippegather, selbst verkleidet als aufblasbarer orangefarbener und damit unübersehbarer Fuchs, startete den Umzug pünktlich und mit viel guter Laune um 10 Uhr mit einem „Auf die Plätze, fertig, los“. Von der Kita Pfiffikus an der Wilhelm-Elfes-Straße zogen die Knirpse über die Gabelsbergerstraße und die Volksgartenstraße in Richtung Carl-Diem-Straße bis zum DRK-Haus am Volksgarten. Die Bewohner dort freuten sich besonders über den Besuch der kostümierten Kinder, die ihnen den Vormittag in mehrfacher Hinsicht versüßten.