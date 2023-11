Karneval in Mönchengladbach Jecke Ampelmännchen vor dem Rheydter Rathaus enthüllt

Am Freitagmorgen wurde das Motiv – noch vor der offiziellen Enthüllung – an der Limitenstraße angebracht. Dort steht mittlerweile auch das MKV-Maskottchen „Bernie“, und daneben Grafikdesigner Sascha Bonneß. Er hat die Prinzenpaar-Motive entworfen, wie auch die „Schützen-Ampelmännchen“ die unter anderem am Alten Markt in Gladbach, aber auch in Korschenbroich „Stillgestanden“ oder „Marsch“ befehlen. Seine Prinzenpaar-Ampelmännchen werden Anfang kommender Woche noch an der Bismarckstraße vor der Stadtsparkasse sowie an der Lüpertzender Straße/ Rathenaustraße (dem Startpunkt des Veilchendienstagszugs) installiert.