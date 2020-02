Alles zum Zug in Mönchengladbach : Veilchendienstagszug: Das Hoffen auf die halbe Million

Alles zum Zug in Mönchengladbach

Mönchengladbach Unter dem Motto „Gladbach – jeckes Narrennest“ startet der Zug um 13.11 Uhr an der Lüpertzender Straße.

Nach „Gladbach blüht auf“ hat die Stadt mit „Gladbach – jeckes Narrennest“ ein weiteres Frühlingserlebnis, das sich natürlich auch im Veilchendienstagszug am 25. Februar widerspiegelt. Ein Veilchendienstagszug, für den Peter Schlipköter, Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft Mönchengladbach, etwa 250.000 Besucher erwartet. Gert Kartheuser, Vorsitzender des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes, ist da optimistischer: „2019 hatten wir schon eine Vier vorne stehen, warum in diesem Jahr nicht wieder? Bei der Begeisterung für das Prinzen-Paar hoffe ich bei gutem Wetter, die 500.000 ankratzen zu können.“ Eine Hoffnung, die eine langfristige Wetterprognose stützen könnte: Heiter bis wolkig, 9 Grad und ohne Regen für den Zugzeitraum. „Wir sind bereit, sind zwar etwas kleiner als im Vorjahr, weil 200 Narren bei den Fußgruppen fehlen, doch steht der Zug“, sagt Zugleiter Elmar Esser:

Wann geht es los? Um 13.11 Uhr ab Lüpertzender Straße. Auflösung gegen 16.30 Uhr am Bismarckplatz. Das Hofgefährt der Tollitäten, Prinz Axel I. und Prinz Niersius Thorsten, ist der letzte Prunkwagen.

Wo zieht der Zug? Start ist an der Lüpertzender Straße, dann geht es weiter über Geroplatz, Speicker Straße, Hittastraße, Aachener Straße, Alter Markt, Hindenburgstraße, Bismarckstraße, Regentenstraße, Aretzplätzchen, Martinstraße, Steinmetzstraße, Eickener Straße, Hindenburgstraße, Europaplatz, Goebenstraße bis zum Bismarckplatz.

Ist die Stadt gesperrt? Der gesamte Innenstadtbereich wird von 11.15 Uhr bis zirka 19 Uhr für alle Fahrzeuge gesperrt; auch die Zufahrtsstraßen zum Zugweg. Auf den betreffenden Straßen herrscht absolutes Parkverbot. Dort abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Umleitungen sind eingerichtet. Die Polizei rät, auf private Autos zu verzichten.



Wo ist mein Kind? Falls Kinder von Eltern getrennt werden sollten, bleiben die Kinder an einer Unfallhilfsstelle und werden dann der Polizei übergeben.



Was ist mit dem Busverkehr? Ab 11.15 Uhr verlegt die NEW den Busbahnhof Europaplatz zum Platz der Republik. Gegen 19 Uhr fahren die Busse wieder ab Europaplatz.