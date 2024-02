Rathaussturm in Mönchengladbach Kapitulation in Rheydt! Die Narren haben die Macht

Das Programm des traditionellen Rathaussturms, der wieder so heißen darf, startet am Rosenmontag, 12. Februar 2024, um 11 Uhr. Die Karnevalsgesellschaften ziehen mit Kapellen von vier Punkten sternförmig zum Markt. Auf der Wegstrecke werfen sie keine Kamelle – erst auf dem Platz. Was genau geboten wird, verraten die Verantwortlichen nicht. Es werde „spektakulär und schwindelerregend“, der Oberbürgermeister, das MKV-Maskottchen Bernie, die beiden Prinzenpaare und „eine große Anzahl PS“ sollen aber wichtige Rollen spielen. Bei der Show wird bewusst auf Redebeiträge verzichtet, damit jeder das Schauspiel verstehen kann. Anders als im Vorjahr können alle Jecken gemeinsam auf dem Markt feiern.