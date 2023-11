Karneval in Mönchengladbach Den Hoppediz aus dem Hut zaubern

Info

Proklamationen Das große Prinzenpaar wird am Freitag, 17. November, das kleine Prinzenpaar am Samstag, 18. November, proklamiert. Die Veranstaltungen in der Kaiser-Friedrich-Halle sind ausverkauft beziehungsweise nur auf Einladung zu besuchen.

Sitzungen Die Gesellschaften starten im Januar mit dem Sitzungskarneval. Dieses Jahr finden noch vereinzelte Proklamationen statt. Der Vorverkauf läuft.

Straßenkarneval Altweiber ist am 8. Februar, Rosenmontag am 12. Februar und Veilchendienstag am 13. Februar 2024.