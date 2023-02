Fotos aus Mönchengladbach So närrisch war Altweiber in Mönchengladbach

Ulla Bremges, Sabrina Schmitz und Martina Schotten (v.l.) feiern jedes Jahr Altweiber auf dem Wingertsplatz. Für sie sei Altweiber in Odenkirchen wie ein großes Klassentreffen, sagt Martina Schotten, man treffe immer alte Klassenkameraden. Im Anschluss gehe es weiter in eine Kneipe, sagen die drei. Die nächsten Tage folge dann ein Besuch des Zugs in Odenkirchen, sowie des Rosenmontags- und Veilchendienstagszuges.