RP-Party 2020 : Die wildeste Feier der Stadt

Mönchengladbach Bei der RP-Party in der Schaffrath Koch- & Grill-Akademie wurde wild, laut und bunt gefeiert. Zum Partymotto „Born to be wild“ spielten Größen der Mönchengladbacher Live-Szene – und die legendäre Beatband „The Lords“ zeigte, wie eine der ältesten Combos der Welt einen Saal zum Kochen bringen kann.

Hunderte Gäste waren in der Schaffrath Koch- & Grill-Akademie in der Alten Reithalle dabei und feierten am Freitagabend zum Partymotto „Born to be wild“. Als dieser Soundtrack zum Film „Easy Rider“ erschien, da waren „The Lords“ schon längst nationale Größen in der Beatszene. Die Zeitzeugen der 1960er um Frontmann Lord Leo Lietz begeisterten mit ihren Hits wie „Poor Boy“, „Gloryland“ und „Have a Drink on me“. Spätestens da war allen Rockern, Bikern, Cowboys und wilden Tieren auf der Tanzfläche klar: So ist es, wenn man zum Wildsein geboren ist. Zum Jecksein.