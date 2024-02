TV-Premiere auf „Sat.1“ Gladbacher Kandidat bei neuer Quizshow

Wer erkennt am schnellsten Fußballwappen? Wer weiß am schnellsten die Band zum angespielten Song? Wer erwischt am schnellsten die richtige Antwort auf Fragen über Religionen? Die Entscheidung fällt auf „The Floor“ (eng. dem Boden). Die neue Strategie-Quiz-Show startet am Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20.15 Uhr auf Sat.1 und auf der Online-Plattform Joyn. Dabei lädt Spielführer Matthias Opdenhövel 100 quizbegeisterte Kandidatinnen und Kandidaten auf den „Floor“ ein.